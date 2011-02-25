Как мошенники выманивают у пенсионеров деньги

Главное управление МВД в Днепропетровской области предупреждает, что в регионе действуют мошенники, выманивающие у пенсионеров деньги.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в области, в последнее время на территории Днепропетровской области увеличились количество случаев мошенничества, совершенных в отношении пенсионеров. Злоумышленники представляются работниками отдела социальной защиты населения или рабочими банка и предлагают обменять старые денежные купюры на новые.

В частности, 24 февраля в квартиру 75-летней жительницы Днепропетровска под видом социального работника проник неизвестный мужчина, который под предлогом обмена старых денежных купюр на новые завладел деньгами женщины на сумму 41 тыс. 500 грн. и 560 дол. США.

В тот же день аналогичный случай произошел в Днепродзержинске, где к сотрудникам Заводского райотдела милиции обратилась 83-летняя гражданка. Заявительница сообщила о том, что двое неизвестных женщин, представившись рабочими банка, под предлогом обмена старых купюр на новые завладели ее деньгами в сумме 50 тыс. грн.

ГУ МВД Украины в Днепропетровской области призывает граждан быть осмотрительными и обменивать деньги только в официальных банковских учреждениях. При подозрениях относительно мошеннических действий неизвестных лиц следует немедленно сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.

