В Украине проведут полное медобследование школьников

Министерство образования и науки, молодежи и спорта совместно с Министерством здравоохранения разработают совместный приказ о проведении полного медицинского обследования всех школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, комментируя недавнюю смерть школьницы в Полтаве.

«Обязательно будем возвращаться уже в этом году к полному обследованию всех детей школьного возраста. Будет совместный приказ Министерства образования и Министерства здравоохранения», - сказал он, отметив, что для учеников младших классов уже введено такое обследование».

По его словам, «к сожалению, мы сталкиваемся с неполной сознательностью родителей».

В то же время министр отметил, что в ближайшее время будет обязательно введено обследование школьников перед началом занятий.

Комментируя непосредственно смерть ребенка, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Этот случай не показательный случай, потому что родители, врачи знали степень тяжести болезни. Это не было связано с занятиями – занятия еще не начались. Она пришла в школу и ей стало плохо».

В то же время, он выразил убеждение, что ответственность за здоровье детей «нужно возложить непосредственно на директоров школ».