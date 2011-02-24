Будет ли весна в Украине ранней?

Настоящая весна придет в Украину в третьей декаде марта.

Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"О ранней весне говорить, скорее всего, не приходится. Весна придет в нормальные для нее сроки - где-то в третьей декаде марта. Температурный режим в начале марта по сравнению с нынешним не изменится, он будет достаточно стабильным. Ночью - около 10-15 градусов мороза, днем - до 5-10 градусов мороза", - отметил Кульбида.

По его словам, количество осадков в конце февраля и начале марта будет незначительное.

В то же время, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода, а также осадки в виде снега. На дорогах гололедица. Средняя температура воздуха составит около -13/-8 градусов ночью и -8/-3 градуса днем.

lb.ua