В Украине будет банк данных по проблемам инвалидности

Кабинет министров Украины утвердил положение о централизованном банке данных по проблемам инвалидности.

Соответствующее постановление правительства от 16 февраля 2011 года №121 обнародовано на официальном сайте Кабмина.

Данное положение определяет создание, функционирование и введение централизованного банка данных по проблемам инвалидности как автоматизированной системы для определения потребностей инвалидов и детей-инвалидов в средствах и услугах реабилитации.

В банк данных среди прочего входит следующая информация: общие данные об инвалиде и ребенке-инвалиде, данные о характере и причинах инвалидности, его образовательном и профессиональном уровне, информация о членах семьи, в частности об уровне доходов членов семьи инвалида или ребенка-инвалида, потребность в технических и других средствах реабилитации и т.д.

Финансирование банка данных осуществляется в рамках средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти.