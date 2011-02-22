В 2010 году в Украине показатели смертности снижались

В 2010 году в Украине продолжалась позитивная тенденция к снижению количества зарегистрированных смертей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, если количество зарегистрированных рождений на протяжении последних трех лет оставалось в пределах немного более 500 тысяч в год, то количество зарегистрированных смертей постепенно уменьшается уже несколько лет подряд.

Так, по словам министра, на протяжении 2010 года в Украине были зарегистрированы 698236 смертей, что почти на 2% меньше, чем в 2009 году. Для сравнения, на протяжении 2009 года в стране были зарегистрированы 706738 смертей, в 2008 году – 754461, в 2007 году – 762877, в 2006 году - 758118, в 2005 году - 781965, в 2004 - 760266 смертей.

На протяжении 2010 года зафиксирован еще один позитивный показатель – уменьшение количества смертей детей в возрасте до года. Этот показатель начал расти с 2005 года, и в 2007 году впервые превысил 5000 смертей в год. На протяжении 2010 года этот показатель составлял 4564 смерти.

На протяжении 2010 года в подавляющем большинстве регионов продолжалась также тенденция к сокращению разрыва между количеством новорожденных и умерших в пользу рожденных. В 2010 году в целом по Украине соотношения рожденных к умершим составляло 1 к 1,39.

Для сравнения, в 2004-2005 годах соотношения рожденных к умершим составляло 1 к 1,7, в 2006 году – 1 к 1,63, в 2007 году – 1 к 1,6, в 2008 – 1 к 1,4, в 2009 – 1 к 1,39.

В трех регионах, по итогам 2010 года, рождаемость превысила смертность. В частности, в Волынской области количество зарегистрированных рождений превысило количество зарегистрированных смертей почти на 4%, в Киеве – почти на 12%, в Закарпатской области – на 19%.

При этом Закарпатье остается постоянным многолетним лидером в Украине по росту соотношения новорожденных к умершим в пользу рожденных.