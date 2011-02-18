"Диеткола" может привести к инсульту

В попытке похудеть и вести здоровый образ жизни многие из нас давно отказались от употребления продуктов с повышенным содержанием жира и сахара. Казалось бы, будущее человечества за хлебцами из пророщенного зерна, мюсли и диетическими напитками, которые наверняка подходят каждому, кто стремится к здоровому питанию.

Однако недавние исследования американских ученых не на шутку испугали всех любителей газировки без сахара. Ученые изучили пищевые пристрастия более чем двух с половиной тысяч человек, пытаясь найти связь между рационом питания и развитием нарушений мозгового кровообращения. Оказывается, частое употребление низкокалорийных прохладительных напитков повышает риск развития инсульта почти на 61%. Причем подобной зависимости не было выявлено в том случае, когда люди употребляли обычную колу с сахаром. Медикам пришлось констатировать парадокс: «вредные» напитки с повышенным содержанием сахара более полезны, чем диетические. В настоящее время инсульт является одной из самых частых причин смертности во всем мире, ежегодно в развитых странах регистрируется миллионы нарушений мозгового кровообращения, которые сопровождаются высокой степенью инвалидизации.

Ученые пока не могут сказать, какие вещества, добавляемые в диетические напитки, приводят к такому печальному результату. В свою очередь ученые из Американской Ассоциации прохладительных напитков не согласны ни с одним из выводов и уверяют, что при исследовании не были учтены семейная история болезни и вес родственников испытуемых.

glamur.ucoz.net