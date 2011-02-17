Как будут использоваться средства для разработки новых протезов

Кабинет министров 16 февраля утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для разработки новых видов протезно-ортопедических изделий и обслуживания инвалидов в стационарах при протезных предприятиях.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как отмечается, на реализацию этой программы предусмотрено 11 962, 8 тыс. грн.

В соответствии с Порядком, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Министерство социальной политики.