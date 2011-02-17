Как будут использоваться средства для разработки новых протезов
17:54, 17 февраля 2011Страна
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Кабмин утвердил Порядок
Кабинет министров 16 февраля утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для разработки новых видов протезно-ортопедических изделий и обслуживания инвалидов в стационарах при протезных предприятиях.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Как отмечается, на реализацию этой программы предусмотрено 11 962, 8 тыс. грн.
В соответствии с Порядком, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Министерство социальной политики.
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