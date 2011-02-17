В Украине впервые вручен сертификат соответствия GDP

Сегодня национальный дистрибьютор ООО «Фалби» первый в Украине и среди стран СНГ получил сертификат соответствия требованиям GDP (надлежащая практика дистрибьюции).

Как передает корреспондент УНИИАН, сертификат президенту компании «Фалби» Михаилу Пасечнику вручил председатель Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками Алексей Соловьев во время торжественного собрания коллектива «Фалби».

По словам А. Соловьева, это знаменательное событие для всей фармацевтической отрасли Украины, поскольку оно знаменует новый виток в развитии отрасли. «Это первый сертификат GDP, выданный в истории Украины. Это первая компания, которая нашла в себе ресурсы и силы и обеспечила надлежащую практику дистрибьюции. Ведь жизненный цикл лекарственного препарата не начинается на производстве, и не заканчивается в корзинке потребителя. Для обеспечения качества препарата необходимы складские помещения, хранение и логистика европейского уровня. И таким уровнем дистрибьюции обладает «Фалби», - заявивил. А.Соловьев.

В свою очередь М. Пасечник отметил, что по оценкам европейских специалистов, складской комплекс «Фалби» является одним из лучших не только в Украине, но и в Европе. «Без сомнения, наличие такого технологически совершенного комплекса, а также высококвалифированного персонала гарантирует сохранение высокого качества лекарственных средств в процессе их дистрибьюции вплоть до поступления к конечному потребителю и, безусловно, способствует продвижению европейских стандартов на фармацевтическом рынке Украины, что выведет его на качественно новый, высокий уровень. Вместе с тем М. Пасечник выразил готовность поделиться своим опытом в достижении высоких стандартов дистрибьюции лекарственных средств с другими операторами рынка, поскольку каждый производитель фармацевтической продукции заинтересован в работе с дистрибьюторами такого высокого уровня.

Данное событие – это официальное признание того, что компания «Фалби» обеспечивает соблюдение наивысших европейских стандартов качества во время дистрибьюции лекарсвенных средств. Отныне в Украине появилась компания, процесс дистрибьюции которой соответствует высоким международным требованиям — с момента производства лекарственных средств и до реализации их конечному потребителю, и которая на основе этого получила выход на ведущие рыночные позиции.

К наивысшей среди украинских дистрибьюторов награде «Фалби» готовилось на профессиональном уровне. Так, еще в 2007 году ООО «Фалби» стало первым в Украине фармацевтическим предприятием, система управления качеством которого была сертифицирована в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001-2000) в сфере предоставления полного цикла услуг по обеспечению потребителей фармацевтической продукцией и другими товарами «аптечной корзины» (от дистрибьюции лекарственных средств до реализации конечному потребителю). При этом оценивались такие факторы, как ответственность руководства, грамотность составления и ведения документации, корректирующие и предупреждающие действия, внутренний аудит и т.д. Получение данного сертификата рассматривалось компанией «Фалби» как первый шаг к повышению качества предоставляемых услуг до уровня европейских стандартов.

В 2010 году по результатам технического надзора, проведенного органом сертификации, компания подтвердила соответствие деятельности требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001-2008).

Работа компании «Фалби» нацелена на достижение высокого уровня обеспечения качества лекарственных препаратов, которые поставляются потребителям. Созданная на предприятии система менеджмента гарантирует, что лекарственные препараты без каких либо изменений их качества будут переданы лицензированным предприятиям для реализации конечным потребителям.

Информационная справка. Компания «Фалби» - это предприятие европейского уровня, которое соответствует международным стандартам, реализует продукцию высокого качества и заботится о достойных условиях работы и безопасности своих сотрудников.

Компания была основана в 1994 году. За 17 лет успешной деятельности на фармацевтическом рынке компания «Фалби» прошла путь от коллектива со штатом в 6 сотрудников и одной аптеки к одному из самих мощных в национальном масштабе дистрибьюторов лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Многолетнее сотрудничество компании «Фалби» с ведущими мировыми производителями медикаментов и собственная широкая розничная сеть, которая насчитывает свыше 200 аптечных учреждений по всей территории Украины и является одной из самых разветвленных в стране, обеспечивают постоянные поставки широкого ассортимента фармацевтической продукции к учреждениям здравоохранения и населению.

В период всего времени своей деятельности основной целью компании «Фалби» является удовлетворение потребностей потребителей в высококачественных, эффективных, безопасных и доступных лекарственных средствах. На сегодняшний день «Фалби» является одной из ведущих компаний на украинском фармацевтическом рынке, которая способна самым лучшим образом обеспечить соблюдение оптимальных условий сохранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, что в свою очередь повышает гарантии эффективности действия препаратов.