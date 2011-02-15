В противотуберкулезных санаториях Крыма сокращают места

Прокуратура требует от Совета министров Крыма не допустить сокращения мест в детском отделении клинического санатория «Симеиз» и детском противотуберкулезном санатории «Керчь», а также перепрофилирования последнего.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымского надзорного ведомства, информация для принятия мер со стороны крымского правительства направлена на имя премьера Крыма Василия ДЖАРТЫ

"Законодательством Украины борьба с туберкулезом признана неотъемлемой составляющей частью политики по безопасности общества и национальной безопасности, в связи с чем противотуберкулезные мероприятия определены приоритетными заданиями для органов власти. Намеченная Министерством здравоохранения Крыма "оптимизация" не отвечает государственной стратегии борьбы с эпидемией туберкулеза и ситуации с заболеванием этой опасной болезнью", - заявила прокуратура.

По ее данным, в автономии на учете у фтизиатра состоят более 14 тыс. детей.

По информации СМИ, в 2011 году в санатории "Керчь" начали сокращать количество койко-мест и сотрудников, работники здравницы опасаются, что она может быть закрыта.