Куда позвонить, если медики вымогают у вас деньги

Начальник Главного управления здравоохранения КГГА Раиса МОИСЕЕНКО обратилась к киевлянам с просьбой сообщать обо всех случаях нарушения прав при получении медицинской помощи на телефон «горячей линии».

Как сообщает пресс-служба КГГА, по информации Р.МОИСЕЕНКО, в случае возникновения конфликтных или чрезвычайных ситуаций по медицинским вопросам необходимо обращаться по телефону: 278-41-91. Главное управление здравоохранения оперативно реагирует на каждое обращение, заверила она.

Руководитель управления обратила внимание, что вымогать средства от граждан, которые обратились в медицинское учреждение, - недопустимое нарушение прав пациентов.

Р.МОИСЕЕНКО сообщила, что специальная комиссия ГУЗ расследует случай вымогания денег медсестрой Киевской городской детской клинической больницы №1 от пациента.