В шести областях Украины обесточенными 23 населенных пункта

В результате непогоды

В результате непогоды в шести областях Украины остаются обесточенными 23 населенных пункта. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, 12-13 февраля в результате неблагоприятных погодных условий (метели и гололедица, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 982 населенных пунктов в 21 области. За сутки было восстановлено электроснабжение 959 сел.

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