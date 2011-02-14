Какие лекарства в Украине подделывают чаще всего

В 2010 году Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств выявила 2 млн. 153 тыс. 638 упаковок некачественных и незарегистрированных лекарственных средств на сумму более 13 млн.грн. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками Алексей Соловьев.

«Первое место на Украине по структуре заболеваемости занимают заболевания системы кровообращения. А по структуре потребления у нас на первом месте находятся лекарственные препараты от заболеваний желудочно-кишечного тракта», - сказал он.

Фальсификаторы прежде всего подделывают часто рекламируемые препараты с наибольшим объемом продаж. По словам Соловьева, к таким относятся ферментные препараты «Мезим» и «Фестал».

В 2010 году в результате контрольных мероприятий 2,5 млн. упаковок лекарств на сумму 17 млн. грн были запрещены к реализации и применению, из них 2 млн. упаковок были утилизированы под контролем Гослекарств и 446 тыс. были возвращены поставщикам.

newsland.ru