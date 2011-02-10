Генсек ООН примет участие в Чернобыльской конференции

17:49, 10 февраля 2011
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25 лет катастрофы

 Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун примет участие в Международной конференции “25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего”, которая состоится в Киеве 20-22 апреля 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с министром туризма Израиля Стасом МИСЕЖНИКОВЫМ.

“Уже достигнуто согласие на участие в этой встрече Генерального секретаря ООН”, - сказал Н.АЗАРОВ.

 

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