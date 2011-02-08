Завтра в Карпатах -8° мороза, в Крыму +11° тепла

В среду по Украине температура воздуха будет колебаться от 8° мороза в Карпатах до 11° тепла в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине - облачно с прояснениями. Ночью в восточных областях и на севере Левобережья, днем в Украине, кроме Прикарпатья и юга, ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах восточной части местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла, на юге Одесской области - до 9°; в Крыму ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11° тепла; в Карпатах на протяжении суток - 3-8° мороза.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - от 2 мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла.

По Киеву облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 2-4° тепла.