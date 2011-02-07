Два варианта «китайского похудения»

Никто не станет спорить с тем, что китайскую кухню по праву считают одной из самых сбалансированных и здоровых во всем мире. И не в малой мере этим фактом объясняется стройность китайцев, впрочем, как и продолжительность их жизни.

Специалисты в области питания из Поднебесной твердо уверены в том, что эти вопросы являются основой всего остального, потому следует придерживаться определенного ритуала относительно приема пищи, а также нужно внимательнее относиться к подбору продуктов, включенных в рацион.

Так, например, китайскими диетологами предлагается садиться за стол три раза в течение дня, и делать это в строго определенные часы.

Также, необходимо кушать без какой-либо торопливости, и в этом случае можно рассчитывать на несколько лишних лет жизни, кстати, именно по этой причине обеденный перерыв «по-китайски» продолжается два часа.

А объясняется это довольно просто, дело в том, что головной мозг каждого человека имеет этакий «центр насыщения», включение которого происходит только через двадцать минут после того, как он приступит к поглощению пищи.

И если торопиться за трапезой, то за это время можно успеть скушать много лишнего.

Конечно, разновидностей китайских диет более чем достаточно, мы же познакомимся с двумя из них, которые не грозят нам «гибелью от голода», то есть, особого дискомфорта эти режимы питания вам не доставят.

Если говорить о первом варианте, то в этом случае в рационе допускается присутствие риса и морской капусты, морепродуктов и еще целого списка провианта.

Рассчитана диета на два-три месяца, из которых в течение первых двух происходит потеря от пяти до восьми килограммов веса, а третья неделя необходима для закрепления достигнутого результата.

Перед тем, как приступить к такой диете, начните по утрам пить по стакану кипяченой воды, которая способствует обеспечению лучшего пищеварения.

Во время самой диеты вам надлежит больше употреблять минеральной негазированной воды, общее количество которой можно распределить следующим образом: по одному стакану при каждом приеме пищи, и еще по стакану в перерывах между ними.

А вот чай или кофе во время соблюдения диеты находятся под запретом, строго ограничивается и потребление соли.

Основным ингредиентом в диете выступает рис, но если ваш организм проявляет склонность к запорам, то в рацион можно добавлять чернослив.

А что касается второго варианта, то в этом случае каждое утро следует употреблять рис, приготовленный специальным способом, но в последующие два-три часа любые перекусы исключены.

Далее же, в течение всего дня можете смело кушать в привычном для вас режиме, стараясь исключить или свести к минимуму острые, жирные и мучные продукты и блюда.

Такая диета рассчитана на две недели, и за этот временной промежуток вы можете расстаться с двумя килограммами веса.

Каким образом готовится такой рис, мы уже с вами знаем, если кто-то забыл, можно найти отдельную статью, посвященную этому вопросу, размещенную в это в этом же разделе.

Одновременно с измененным рационом, каждый день следует принимать по две таблетки кальция, или же заменить его курагой и изюмом, суточная норма которых должна составлять не менее двухсот граммов.

Мы познакомим вас и с примерным меню на неделю, которым вы можете воспользоваться в качестве своеобразной «шпаргалки», если ваш выбор остановится на том или другом из предложенных вариантов.

В первый день на завтрак можно скушать сто пятьдесят граммов белокочанной капусты, на обед такое же количество салата из свежей моркови, натертой на терке и заправленный оливковым маслом.

А на ужин скушайте несколько листов салата, добавив к ним сто пятьдесят граммов рыбы в отварном виде и ломтик хлеба.

Во второй день меню может быть сформировано следующим образом: завтрак – салат из моркови, рецепт которого приведен выше, с ломтиком ржаного хлеба.

Обед состоит из двухсот граммов салата из сельдерея, моркови и капусты с кусочком черного хлеба, а ужин включает в себя сто граммов отварного риса и один грейпфрут.

День третий на завтрак предлагает скушать двести граммов салата из фруктов и стакан апельсинового сока.

На обед – сто пятьдесят граммов салата из свежей капусты, заправленного лимонным соком, двести пятьдесят граммов спаржи в отварном виде, ломтик хлеба и стакан яблочного сока.

На ужин – можно поджарить одну картофелину с грибами, общий вес блюда не должен превышать двухсот пятидесяти граммов.

День четвертый предлагает на завтрак скушать один тост и по одному яблоку и апельсину.

На обед: триста граммов отварной спаржи с рисом и одно яблоко. На ужин: двести граммов рыбы в отварном виде с двумя вареными картофелинами.

На пятый день дозволяется на завтрак съесть тарелку рисовой каши.

В обед можно приготовить двести граммов салата и из белокочанной и морской капусты, добавить к нему кусочек черного хлеба.

А на ужин предлагается двести граммов салата из капусты с морковью, заправленный растительным маслом, к нему добавляется одна лепешка, испеченная из рисовой муки.

Шестой день предлагает на завтрак опять тарелку рисовой каши, на обед сто пятьдесят граммов салата, приготовленного из отварной цветной капусты и моркови, а также двести граммов рыбы в отварном виде.

На ужин можно скушать небольшой кусочек отварного мяса нежирных сортов с кусочком хлеба, четыре листочка салата с лимонным соком, один апельсин.

И завершает неделю седьмой день, меню которого предполагает на завтрак съесть двести пятьдесят граммов фруктового салата из чернослива, абрикоса и яблока.

На обед можно позволить себе сто пятьдесят граммов отварного риса с добавлением в него кусочков фруктов и небольшого количества меда.

На ужин нашинкуйте двести граммов белокочанной капусты, смешайте с капустой морской, к этому салату добавьте сто пятьдесят граммов морской рыбы в отварном виде и один хлебец.

Последовав данным выше советам, вы достигнете «китайской» стройности!

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