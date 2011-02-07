Школы Луганска сегодня закрыли на карантин

Чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия исполкома Луганского городского совета приняла решение с 7 февраля приостановить занятия в 67 общеобразовательных школах города до снижения уровня заболеваемости ОРЗ и гриппом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского горсовета.

Согласно информации городской санитарно-эпидемиологической станции, начиная со 2 февраля в Луганске зарегистрировано повышение заболеваемости населения. В целом за пятую неделю 2011 года зарегистрировано 4 702 случая, что на 24% выше, чем на предыдущей неделе.

По Луганской области закрыты на карантин 182 школы и 4 детсада.