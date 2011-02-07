По количеству койко-мест Украина опережает страны Европы

Несмотря на то, что Украина значительно опережает европейские страны по формальным показателям (количество койко-мест, количество больниц), качество медицины в нашей стране значительно отстает от европейских норм.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» № 4 от 5 февраля 2011 года сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

„По количеству койко-мест Украина приблизительно в полтора-два раза опережает европейские страны: в странах ЕС - 55 койко-мест на 10 тыс. населения, тогда как в Украине - 91; в странах ЕС больной проводит в стационаре девять дней до лечения, а в Украине - 13; количество учреждений здравоохранения у нас тоже вдвое больше по сравнению с ЕС (соответственно 0,6 и 0,3 на 10 тыс. населения). При этом по показателям смертности - от сердечно-сосудистых заболеваний, детской и преждевременной смертности мы, к сожалению, вдвое впереди Европы всей“, - сказала она.

„Возникает вопрос: почему? Один из ответов - деньги распылены по слишком большому количеству учреждений здравоохранения, которые мы не можем наполнить хорошим оборудованием, не можем обеспечить все их, включая сельскую местность, квалифицированными медицинскими кадрами“, - отметил И.АКИМОВА.

„Часто раздается тезис: у нас слишком мало денег тратится на здравоохранение - около 4% от ВВП, тогда как в других странах - 7%. Если денег недостаточно, то распылять их тем более недопустимо. Имеющиеся средства нужно использовать так, чтобы выдать на-гора больший результат“, - считает заместитель главы Администрации Президента.

„По статистике, хирург у нас делает в среднем 10-15 операций в месяц, тогда как в развитых странах этот показатель в три-четыре раза выше. Понятно, что более качественную помощь оказывает тот специалист, который больше оперирует. Возникает вопрос: что лучше - оставлять огромное количество практикующих хирургов, которые, по сути, не имеют надлежащего опыта, или концентрировать в конкретных местах высокоспециализированную медицинскую помощь, где она будет отвечать стандартам качества? Ответ очевиден“, - сказала И.АКИМОВА.

„Итак, денег в стране меньше, чем в ЕС, лечебных учреждений больше, результаты хуже. Отсюда вывод: нужно что-то менять. Сеть лечебных заведений следует изменить с учетом нужд каждого региона“, - отметила она.

По ее словам, реформа системы здравоохранения включает три направления. Первое - это изменение сети заведений здравоохранения. Второе - изменение системы финансирования здравоохранения. И третье - совершенствование системы контроля качества (введение стимулов и самого контроля качества предоставляемых услуг).