Сегодня – Всемирный день борьбы с раком

Сегодня – 4 февраля – в мире отмечают Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. По прогнозам ВОЗ, в мире за с 2005 по 2015 годы от рака умрет 84 миллиона человек.

В 2011 году этот день проходит под лозунгом «Обучать детей и подростков избегать облучения ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца». Онкологи называют злокачественные опухоли кожи одной из ведущих причин смертей от онкологии во всем мире.

Как сообщил в интервью УНИАН заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергей КОРОВИН, за последние 30 лет в Украине количество больных со злокачественными опухолями кожи увеличилось в три раза.

«Эта локализация занимает второе место в структуре всех онкозаболеваний. Ежегодно в Украине выявляют около 20 тысяч новых случаев, но на самом деле, пациентов с таким диагнозом значительно больше. Есть все основания считать, что эти цифры занижены, у нас есть проблемы с рапортированием, некоторые специалисты считают, что заболевших может быть в два раза. Ведь очень много неучтенных онкобольных, многие лечатся вне профильных клиник, в частных медучреждениях. Например, в Нидерландах с 16 миллионами жителей ежегодно регистрируется 22 тысячи случаев рака кожи, в Германии (80 миллионов) - 195 тысяч в год», - говорит врач-онколог.

По словам, С.КОРОВИНА рак кожи - это болезнь пожилых людей (80 процентов пациентов таких больных - люди после 55 лет), ее зарабатывают на протяжении всей жизни, однако как отечественные, так и зарубежные специалисты подчеркивают, что в последние годы в мире заметно участились у детей случаи заболевания самой опасной разновидностью рака кожи — меланомы.

"Детей рак кожи поражает крайне редко, как правило, эту болезнь человек «зарабатывает» всю жизнь, - отмечает С.КОРОВИН. – А закладывается проблема в детстве. Если ребенок злоупотребляет солнечными ваннами, это увеличивает в два-три раза его шанс заболеть в течение жизни".

Врач-онколог подчеркивает, что отдых в южных странах очень вредит здоровью и взрослых, и детей.

"Родители, которые возят своих детей в Египет, наверняка обрекают своих детей на онкологические болезни кожи. Лучшего отдыха для здоровья ребенка, чем «в селе у бабушки» в родных широтах, просто не существует", - утверждает С.КОРОВИН.

Он подчеркивает, что для возникновения злокачественных опухолей кожи ключевое значение имеет хроническое солнечное облучение - солнечный ожог кожи, перенесенный в детстве, кратно увеличивает шанс развития в течении жизни рака кожи. Именно дети и подростки особенно уязвимы перед вредным воздействием ультрафиолета, ведь в детстве кожа более всего чувствительна к вредному воздействию ультрафиолетового излучения.

«Злокачественные опухоли кожи – чаще всего возникают у белого населения, которое вынуждено жить в южных странах, когда-то колонизировав экваториальные страны. Самый высокий уровень заболеваемости раком кожи в Австралии и Новой Зеландии. Эти континенты - зоны неприсущие для обитания европейцев, в частности для англичан, которые заселяли эти широты. В этих странах сейчас фактически эпидемия рака кожи. Так, по прогнозам, каждый пятый белокожий гражданин США в течении своей жизни заболевает злокачественной опухолью кожи,» - отмечает С.КОРОВИН.

Онколог также обратил внимание, что к онкопатологиям кожи часто приводят ожоги - химические и термические, а также различные химические вещества-канцерогены - сажа, бензин, битум, синтетические масла, имеющие в своем составе химические реагенты.

Справка УНИАН. Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части организма и распространяться в другие органы (этот процесс называется метастазом).

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70 % всех случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире наибольшее число мужчин умирает от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода, наибольшее число женщин - вследствие рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки.

Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B - рак печени. При раннем выявлении и надлежащем лечении третья часть раковых заболеваний излечима.

До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. Употребление табака является единственной важнейшей причиной развития рака в мире, которую можно предотвратить.