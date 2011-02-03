В 40% случаев заболеваний в онкологии можно избежать - академик Чехун

В 40% случаев заболеваний в онкологии можно избежать, если проводить соответствующую профилактику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологи им. Кавецкого НАНУ академик Василий ЧЕХУН сегодня в Киеве во время видеомоста Киев-Москва-Тбилиси-Ереван.

«Какие бы методы мы сегодня не использовали, но 50% барьер эффективности ни в одной стране мира еще не удается преодолеть. В то же время, если правильно организовать и проводить профилактику рака, то в 40% можно было избежать возникновения этой сложной патологии», - отметил академик, подчеркнув, что высвобожденные средства пошли бы на тех больных, которые заболевают онкологией по, так называемым, неизбежным причинам.

По словам А.ЧЕХУНА, каждый год в Украине, как и в других странах мира, наблюдается рост показателей заболеваемости онкологических патологий – от 0,5 до 1%.

В свою очередь заведующий отделом организации противораковой борьбы Национального института рака Андрей ГАЙСЕНКО заявил, снижение заболеваемости и смертности от рака напрямую зависят от первичной профилактики, которая должна стать государственной программой. По его мнению, канцеропротективный образ жизни не возникает сам по себе, государство должно взять на себя лидирующую роль в этой области.

«Нужно говорить о снижении воздействия факторов риска онкологических заболеваний. Номер один в ряде факторов риска, отвечающих за развитие рака всех видов, – 30% - это табакокурение. Очевидно, что государственные программы, направленные на ограничение табакокурения, приведут к снижению заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований в целом», - отметил А.ГАЙСЕНКО.

По его словам, на втором месте – нерациональное питание и повышенная масса тела, ожирение, которые рассматриваются как значительные факторы риска развития многих раковых заболеваний - колоректального рака, рака молочной железы и многих других локализаций.

«Довольно значительный процент локализаций злокачественных опухолей дает злоупотребление алкоголем, а также воздействие канцеронегативных факторов окружающей среды, вирусных факторов», - отметил А.ГАЙСЕНКО.