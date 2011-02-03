В Киеве иномарка на "зебре" сбила женщину с ребенком

Сегодня около 8.00 в Киеве на улице Курнатовского произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала мать с ребенком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля Mitsubishi Diamante совершил наезд на пешеходов на нерегулированном пешеходном переходе, по которому молодая женщина с 5-летней дочкой направлялись к остановке общественного транспорта.

30-летняя киевлянка получила серьезную травму головы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Ее дочка получили незначительные телесные повреждения, поскольку мать приняла основной удар на себя.

Водитель, который находился за рулем иномарки, утверждает, что не видел пешеходов, мать с ребенком внезапно появились на переходе.

Сейчас выясняются обстоятельства этого ДТП.