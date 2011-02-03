92 должностных лица ответят за нарушение прав детей-сирот

В Украине согласно результатами проверок о соблюдении прав детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей из неблагополучных семей, беспризорных или совершивших криминальные деяния, привлечены к ответственности 92 должностных лица приютов и приемников-распределителей для детей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, прокурорами Крыма, Днепропетровской и Запорожской областей разоблачено разворовывание служебными лицами приютов для детей имущества и бюджетных средств, выделенных на их функционирование. По этим фактам возбуждено три уголовных дела.

Всего по результатам проверок в защиту прав детей прокурорами внесено больше 110 документов прокурорского реагирования.

В Генпрокуратуре отмечают, что в ходе проверок установлены неединичные случаи незаконного помещения несовершеннолетних в приемники-распределители, пребывания в них сверх установленного срока, а также отсутствия надлежащих условий воспитания, содержания несовершеннолетних и социальной защиты. Имеют место факты возвращения детей из приютов в семьи, проживание в которых угрожает их жизни и здоровью.

Многочисленными являются нарушения санитарных норм при организации питания детей.

В частности, прокуратурой Полтавской области в местном приюте для детей выявлены продукты без соответствующих документов о качестве и безопасности, достаточной, достоверной и необходимой информации о товаре. За указанные нарушения заведующий привлечен к дисциплинарной ответственности.