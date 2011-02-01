В Украине заболеваемость раком увеличилась на 2,4%

За последние пять лет в Украине уровень заболеваемости раком увеличился на 2,4%, ежегодный прирост уровня заболеваемости составляет 0,6%.

Об этом свидетельствует анализ динамики поражения населения Украины злокачественными новообразованиями на основе персонифицированной базы данных Национального канцер-реестра, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, растет заболеваемость населения раком ротовой полости, ободочной и прямой кишки, кожи, молочной железы, шейки и тела матки, яичника, предстательной железы, мочевого пузыря, щитовидной железы, лимфатической и кроветворной тканей. Наибольший прирост (20-50%) показателей заболеваемости выявлен при злокачественных новообразованиях предстательной железы, почки, щитовидной железы, ободочной и прямой кишки, тела матки.

У мужчин чаще всего выявляют злокачественные опухоли легких, желудка, кожи, предстательной железы, прямой кишки – 52,2% всех злокачественных опухолей.

У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы, тела матки, ободочной кишки, шейки матки – 53,5% всех злокачественных опухолей.

Самые высокие показатели заболеваемости раком по сравнению с общеукраинскими (331,5 на 100 тысяч населения) наблюдались в г. Севастополе, в Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях (374,7-475,8 на 100 тысяч населения).

Уровень заболеваемости раком городского населения Украины на 15% выше, чем сельского.

Наблюдается тенденция к снижению смертности от рака - за последние 5 лет показатель уменьшился с 187,4 до 184,5 на 100 тысяч населения, или на 1,6%.

В структуре онкологической смертности мужского населения первые места занимают рак легких, желудка, колоректальный рак, предстательной железы, что составляет 56,1% всех случаев смерти от рака; в структуре женской смертности от рака - молочной железы, желудка, яичника и колоректальный рак – 52,0%.

Самые высокие показатели смертности от рака зарегистрированы в Запорожской, Кировоградской, Донецкой областях и г. Севастополь.

Таким образом, уровень заболеваемости раком населения Украины стабильно растет, чаще всего украинцы болеют раком легких, молочной железы, желудка, предстательной железы, тела матки и колоректальным раком; уровень смертности от злокачественных новообразований имеет постоянную тенденцию к снижению, что обусловлено улучшением диагностико-лечебного процесса, резюмировали в пресс-службе Минздрава.

В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 1 января 2011 года в Украине работает 46 государственных онкологических заведений и Национальный институт рака.

Обеспеченность койками составляет 2,7 на 10 тысяч населения (норматив - 3,5) и 82,2 - на тысячу больных (норматив - 123,3), то есть дефицит коек для лечения онкологических больных достигает 25%. Самый низкий уровень обеспеченности койками для лечения онкологических больных наблюдается в Житомирской и Киевской областях – вдвое меньше нормы, при том, что территория этих регионов больше всего пострадала от последствий Чернобыльской катастрофы, а темпы прироста заболеваемости раком превышают среднеукраинские.

Уровень обеспечения средствами для лечения онкологических больных в большинстве регионов не превышает 30% потребности, поэтому финансовый груз по приобретению необходимых лекарств ложится на плечи больного и его семьи.