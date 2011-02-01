Ежедневно в Украине диагностируют 442 новых случая рака

Ежедневно в Украине медики диагностируют 442 новых случая рака, или 18 – ежечасно.

Об этом сегодня на брифинге, посвященном Всемирному дню борьбы с раком, отметил главный онколог Минздрава Украины Игорь ЩЕПОТИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«К врачу-онкологу следует обращаться и проходить профилактический осмотр тогда, когда вы чувствуете себя хорошо. Поскольку, когда мы обнаруживаем болезнь на 1-2 стадиях, то почти в 100% случаев гарантируем выздоровление», - подчеркнул И.ЩЕПОТИН.

Он отметил, что в Украине ежегодно раком заболевают свыше 160 тысяч лиц. Риск заболеть раком на протяжении жизни в Украине имеет каждый 3-4 мужчина и каждая 5-6 женщина. По состоянию на 01.01.2011 г. на учете в онкологических учреждениях Украины находились свыше 960 тысяч онкологических больных, в том числе 5,5 тысяч детей. Умирают от рака ежедневно 239 человек или 10 – ежечасно.

«Сегодня сохраняется положительная динамика в снижении смертности от рака в Украине, которая наметилась на протяжении в прошлом году. Темпы снижения смертности ежегодно составляют 1,5%», - отмечал И.ЩЕПОТИН.