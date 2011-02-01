Количество пожаров в Украине возросло на 43%

На протяжении прошлого года количество пожаров в Украине по сравнению с 2009 годом возросло на 43% - до 62 тысяч случаев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области сообщил заместитель министра МЧС Виталий БУТ.

По его словам, 2010 год был относительно безопасным для украинских граждан по сравнению с предыдущим годом.

«Прямые убытки от чрезвычайных ситуаций по Украине составляют более 2 млрд. грн. Больше 3 тысяч граждан погибли, в основном, во время пожаров. Я не учитываю дорожно-транспортные происшествия, там отдельные цифры», - сообщил В.БУТ.

Он отметил, что в прошлом году благодаря совместной работе всех спасательных служб и местной власти удалось справиться и с подтоплением, и с пожарами.

«Работы в этом году не убавится, существует тенденция к росту чрезвычайных ситуаций. Не только в Украине, но и в других государствах. Вопрос, как подкрепить эту готовность с бюджетным финансированием, мы еще обязательно обсудим с местной властью», - подчеркнул заместитель министра МЧС.