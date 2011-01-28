Ученые рассказали, кто будет населять Украину в 2025 году

По прогнозам социологов, к 2025 году лицо нашей страны станет желто-черным.

Об этом заявил Алексей Позняк, заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социологических исследований НАН Украины.

Он рассказал о тех местах на карте, где украинцев становится меньше, и почему через несколько десятков лет центр Украины может превратиться в пустыню, которую заселят африканцы и азиаты, пишет «КП в Украине».

«Первое общенациональное исследование по вопросам трудовых миграций в Украине провели только в середине 2008 года. Проводил его Центр социальных реформ и Госкомстат Украины, финансировал Мировой банк и еще несколько структур. По данным исследования, количество людей, которые в течение предыдущих трех с половиной лет хотя бы раз выезжали работать за границу, составило полтора миллиона. Сюда не попали те, кто выехал до 2005 года и уже не возвращался, и домохозяйства, которые покинули Украину в полном составе, - о них просто не было кому рассказать статистикам», - отметил Позняк.

По его словам, в Украине сейчас около двух с половиной миллионов мигрантов, что составляет пять процентов работоспособного населения.

Позняк также подчеркнул, что среди украинцев, которые выезжают за границу, половина остается в СНГ, в основном в России, и немного в Беларуси. Остальные осваивают страны Евросоюза : Италию, Чехию, Польшу, Испанию, Португалию, Грецию. Процент «американцев», «канадцев» и так далее, очень мал.

«По нашим оценкам, если бы не трудовая миграция, то уровень безработицы в Украине был бы в полтора раза выше. Другой вопрос, что часть украинцев существует там «на птичьих правах». Только треть имеет письменные договора с хозяевами», - отметил Позняк.

По его словам, за рубежом ряд стран рассматривают Украину как привлекательную для работы в ней.

«Выходцы из Индии, Бангладеш, Пакистана в основном рассматривают нашу страну как транзитную по дороге на запад. А собственно к нам поток крайне мал: это граждане бывших среднеазиатских республик Союза. Но задумываться о привлечении трудовых ресурсов надо. Расчеты показывают, что к 2025 году дефицит рабочей силы станет колоссальным», - прибавил он.

Согласно прогнозам, в Украину малыми партиями будут привлекать преимущественно мигрантов из Африки и Юго-Восточной Азии, интегрируя их в общество и уча украинскому языку.

«Язык - легче всего. В языковой среде мигрант осваивается за три месяца. Конечно, если довести ситуацию до ручки, когда будет нужно ввозить сразу большие группы иностранцев, то велика вероятность, что образуются колонии. И общаться по-украински или по-русски для мигрантов не станет насущной необходимостью. Смешанных же, из разных стран рабочих заставят перейти на язык страны, в которой они находятся, чтобы закрепиться в Украине. Альтернатива же - опять назад, в голод и бедность», - подчеркнул Позняк.

Он также отметил, что некоторые области и регионы Украины смогут превратиться в пустыню, на территории которой сможет поселиться кто угодно. По прогнозам Института демографии, самые высокие темпы падения численности населения отмечаются в нескольких центральных и северных областях.

«Особую тревогу вызывает Черниговская область. За ней - Сумская, Кировоградская, Луганская. По среднему варианту прогноза, если к 2025 году Украина в целом «уменьшится» на 5-7 процентов, то перечисленные области - на 18-20 процентов. Так что угроза обезлюдевших украинских территорий, к сожалению, не выдумка и не страшилка. Там сможет поселиться кто угодно», - отметил Позняк.

Как сообщалось ранее, почти каждый пятый украинец мечтает временно поработать за рубежом, а 15% хотели бы покинуть свою родину навсегда.

Напомним, украинские социологи и демографы прогнозируют, что к 2050 году население Украины сократится до 36 млн человек.

censor.net.ua