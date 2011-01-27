В регионах Украины отключают теплоснабжение?

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы он немедленно дал указание прекратить отключение теплоснабжения в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, по это она заявила сегодня в интервью журналистам перед очередным допросом в Генеральной прокуратуре Украины.

«Я бы хотела объяснить людям, почему им выключают тепло. Уже третий месяц, как НАК «Нафтогаз» начала отдавать деньги теневой компании «РосУкрЭнерго». «РосУкрЭнерго» планируют отдать 3,7 млрд. долларов… А это как раз та сумма, на которую повысились тарифы для людей на газ и на тепло. Третий месяц изымают средства из обращения НАК «Нафтогаз», и именно поэтому сегодня так жестко подходят к каждой области», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Президент Украины должен отреагировать на отключение теплоснабжения.

«Я хочу сейчас потребовать от Президента Украины прекратить отключение теплоснабжения тем регионам, которые полностью рассчитались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер “Батькивщины” заверила, что ее команда возьмет под контроль вопросы отключения теплоснабжения в регионах и будет проводить соответствующий мониторинг.

«Мы будем публично обращаться и к Президенту Украины, и к правительству не забирать у людей последние деньги на покрытие крупных коррупционных сделок», - сказала она.

В случае продолжения такой политики, добавила она, фракция “БЮТ-Батькивщина” будет вызывать в парламент генерального прокурора Виктора ПШОНКУ с требованием отчитаться, каким образом он борется с коррупцией, в данном случае - с коррупционными схемами компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщал УНИАН, 25 января ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации «Волыньгаз», «Донецкоблгаз», «Днепрогаз», «Запорожгаз», «Крымгаз», «Кировоградгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз» и «Харьковгоргаз» предупредить и отключить от газопотребления 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) из-за значительной задолженности перед компанией.

Кроме того, неделю назад «Киевтрансгаз» из-за долгов ограничил поставки газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Температура энергоносителя с каждым днем снижается на несколько градусов, и в квартирах киевлян становится все холоднее.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10), более 3,73 млрд. грн. (по состоянию на 24.01.11, без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 43%.