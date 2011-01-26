В Украине нет пенсий превышающих 50 тыс грн – председатель ПФУ

В Украине нет пенсий превышающих 50 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом сегодня во время пресс-конференции в Тернополе заверил председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, самая большая пенсия в Украине сейчас составляет немногим больше 45 тыс. грн. «Это одна такая пенсия, ее получает летчик-испытатель, чернобылец, этот человек действительно заработал такую пенсию», - сказал Б.ЗАЙЧУК.

Он добавил, что разговоры о пенсиях в размере около 100 тыс. грн. являются бессмысленными. «Люди, которые говорят о таких цифрах, наслушались горе-экспертов. Но эти эксперты никогда в жизни не держали в руках пенсионного формуляра, они даже не представляют, как пенсия начисляется. Я, например, понимаю в расчетах, я умею это делать, меня девчата научили. А они (эксперты – УНИАН) этого не умеют, и не знают, откуда оно берется, как исчисляется стаж, как выводится коэффициент, какие периоды оптимизации – они понятия не имеют. Те же профсоюзы взялись пенсионеров защищать. Но вы работающих защитите, тогда всем будет хорошо», - сказал Б.ЗАЙЧУК.

Он добавил, что у экс-главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА нет такой пенсии, как ему приписывают.

«Эти мифы порождаются тем, что люди не ориентируются в цифрах. Вот как только какая-то известная фамилия – давайте ему припишем хоть 200 тыс. грн. пенсии, хоть 500 тыс. грн., хоть 800 тыс.», – добавил, в свою очередь, директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Владислав МАШКИН.

По данным Б.ЗАЙЧУКА, в целом в Украине есть 3,85 тыс. пенсионеров, которые имеют пенсию в размере более 10 тыс. грн. «Это 3 тыс. 850 пенсионеров на целую Украину, на фоне 13,7 млн. пенсионеров они в экономическом плане нам ничего не сделают», - убеждает Б.ЗАЙЧУК.

Из них 1 тысяча – это Герои Советского Союза, Герои Украины, Герои социалистического труда, кавалеры четырех медалей «За отвагу», полные кавалеры Ордена Славы, которые и получают соответствующие надбавки к пенсии.

В число 3,85 тыс. пенсионеров с пенсией более 10 тыс. грн. входит и 961 народный депутат.

По данным Б.ЗАЙЧУКА, средняя пенсия у народных депутатов составляет 13,5 тыс. грн. «Не все имеют 15 тыс. грн., потому что есть председатели комитетов, заместители, есть руководители парламента. А у рядовых депутатов пенсии меньше», – сказал он.