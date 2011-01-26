При вмешательстве Омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ онкобольной журналист, заключенный в СИЗО, прооперирован и выздоравливает, сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

После встречи в ноябре 2010 года с журналистами Ольгой МУСАФИРОВОЙ и Ольгой ЧЕРНОЙ, которые хлопотали о защите права на жизнь своего бывшего коллеги, в ныне заключенного в столичном Лукьяновском СИЗО Владимира Б., которому угрожала смертельная болезнь и который безуспешно на протяжении последних 20 месяцев добивался медицинской помощи, Н.КАРПАЧЕВА привлекла внимание генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ к этому факту грубого нарушения прав человека, говорится в сообщении.

В то же время, за помощью к Омбудсману обратилась жена заключенного Наталия с жалобой на то, что в период досудебного следствия проводились действия на ограничение права ее мужа на лечение. Промедление с удалением злокачественной опухоли угрожало ампутацией конечности, а при распространении метастазов, в случае несвоевременного хирургического вмешательства, вероятность удачного лечения была бы нулевой.

Как отмечала заявительница, "после безрезультатных неоднократных обращений адвокатов мужа к должностным лицам прокуратуры и СИЗО, потеряв надежду на соответствующее содействие со стороны следователя и прокурора, я осмелилась просить Вас обратиться лично к генеральному прокурору Украины о проверке законности содержания в условиях СИЗО онкологически больного человека и преодоление препятствий относительно проведения операции, которую невозможно было осуществить в медицинской части или больнице Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний".

В полученном Н.КАРПАЧЕВОЙ письме от жены заключенного сообщается, что благодаря визитам Омбудсмана в следственный изолятор, а также помощи специалистов Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека Анатолия ПАЛИЯ и Юрия СЫТНИКА новым руководством СИЗО прекращено создание искусственных препятствий и в полном объеме обеспеченно восстановление права Владимира Б. на здравоохранение и жизнь. В декабре 2010 года работники следственного изолятора доставили больного в Киевскую городскую онкологическую больницу, где врачи успешно провели сложную операцию.

"Проблема, которую почти два года мы с адвокатами самостоятельно пытались разрешить, полагаясь на совесть следователей Генпрокуратуры Украины и работников СИЗО, решена исключительно благодаря Вашему вмешательству. Об этом мне сообщил сам Владимир во время встречи с ним в СИЗО", - отмечается в письме на имя Н.КАРПАЧЕВОЙ.