Правоохранители собирают информацию о больных ВИЧ

Правоохранительные органы под давлением собирают информацию о больных ВИЧ, которые получали препараты заместительной терапии.

Об этом исполнительный директор Международного благотворительного фонда “Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине” Андрей КЛЕПИКОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Министерство внутренних дел поручило органам милиции принудительно собирать информацию о людях с ВИЧ - пациентах заместительной поддерживающей терапии.

“Это касалось абсолютно всех пациентов, которые принимали заместительную поддерживающую терапию, - это 6 тысяч пациентов. Из-за таких запугиваний и угрозы часть пациентов уже начала отказываться от терапии, потому что речь идет фактически о взятии на учет милиции тех пациентов, которые стоят на учете в медицинском учреждении, то есть речь идет о разглашении диагноза ВИЧЛ/СПИД”, – отметил А.КЛЕПИКОВ, подчеркнув, что запугивают также и медицинских сестер, и врачей, которые предоставляют эту терапию.

Кроме того, он заявил, что силовые ведомства проверяют неправительственные организации, которые работают с такими больными и защищают их права, массированными проверками охвачены около 100 организаций-исполнителей программ по всей Украине.

“Генпрокуратура, МВД, а также есть информация и о Службе безопасности Украины, ведут планируемую акцию по проверке неправительственных организаций и партнеров на местах. Речь идет об около 100 организациях, которые получили письма от прокуратуры и других учреждений, о предоставлении объяснений. К некоторым приходили и изымали документацию, некоторых, как меня, вызывали в прокуратуру для предоставления объяснений”, – сказал А.КЛЕПИКОВ.

Он выразил предположение, что правоохранительные и силовые органы действуют по указанию высшего руководства государства.

“Последствия этих действий очевидны – уже сегодня Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который финансирует программы в Украине, однозначно высказался, что подобные действия власти могут повлечь непредоставление или задержку в финансировании. Речь идет о 305 миллионах долларов, которые Украина ожидает получить в 2012-2016 годах, и сейчас получение этих средств поставлено под значительный риск из-за действий государства”, – подчеркнул А.КЛЕПИКОВ.