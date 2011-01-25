Украине откажут в получении $305 млн на эпидемию СПИДа?

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией может отказать Украине в предоставлении более 300 млн. долларов на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Об этом представители неправительственных фондов заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Глава Координационного совета Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, Владимир ЖОВТЯК сказал, что Глобальный фонд может пересмотреть свое решение о выделении Украине 305 млн. долларов на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа. «Это произойдет, если Украина не пересмотрит свои репрессивные подходы к противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа и к работе неправительственных организаций, которые являются ядром в этом противодействии», - подчеркнул В.ЖОВТЯК.

На пресс-конференции через интернет-связь со Швейцарией портфолио-менеджер Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией Андреас ТАМБЕРГ подчеркнул, что международные эксперты внимательно наблюдают за процессами, которые происходят в Украине.

«Демократический кризис в странах Восточной Европы, бывшего Советского Союза не является ни для кого секретом. Если десять лет назад мы говорили о 150 миллионах жителей в России, то сегодня мы говорим о России с ее 140 миллионами населения. Не хотелось бы говорить также по поводу Украины», - отметил А.ТАМБЕРГ, подчеркнув, что «вирус ВИЧ/СПИДа не может быть побежден политическим давлением, политическими решениями».

«Мы в конце прошлого года радостно воспринимали новость о новом законе по ВИЧ/СПИДу, который был одобрен Верховной Радой. Нам немного непонятно, почему, вопреки этому закону, ведется политика, которая, с нашей точки зрения, направлена на сведение к нулю всех достижений, которые страна сделала до сих пор в борьбе с ВИЧ/СПИДом», - заявил А.ТАМБЕРГ.

По его словам, факты прерывания в получении больными ВИЧ/СПИД антиретровирусных препаратов и прерывания курсов заместительной терапии потребителями инъекционных наркотиков, которые подвергаются самым большим рискам заражения ВИЧ-инфекцией, получили огромный международный резонанс.

«Мы в Глобальном фонде со своими коллегами тщательно следим за событиями, которые происходят сейчас в Киеве, в Мариуполе, Донецке, других украинских городах и следим за судьбой пациентов, которые возможно пострадают. То, что мы наблюдаем в Украине в последнее время, очень похоже на ненаучный разговор», - сказал А.ТАМБЕРГ.

Он напомнил, что в Украине сейчас эпидемия ВИЧ/СПИДа, которая должна быть под постоянным контролем.

«Надеемся, что как антиретровирусная терапия, так и заместительная терапия (которые взаимосвязаны), будут расширятся и приведут к контролю над эпидемией. Призываю всех серьезно подумать о возможных последствиях целенаправленного прекращенного программ… Мы хотим вам помочь, но если вы сами не будете помогать… у нас не останется выбора, как только пересмотреть договоренности», - подчеркнул портфолио-менеджер Глобального фонда.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией принял решение о выделении Украине 2,5 млрд. грн. на 2012-2017 годы.

Вместе с тем, во время переговоров, которые будут продолжаться в 2011 году, Глобальный фонд может выдвинуть Украине ряд условий, в частности, относительно должного государственного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и соблюдению обязательств, утвержденных Национальной программой по противодействию ВИЧ/СПИД, которые сейчас не выполняются.

Главными исполнителями гранта назначены Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Украины, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Сегодня, 25 января, на пресс-конференции в УНИАН председатель Координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, В.ЖОВТЯК заявил, что в Украине возникли серьезные проблемы с обеспечением больных ВИЧ/СПИД антиретровирусными препаратами.

По его словам, более 20 тысяч ВИЧ-позитивних пациентов, из них 2 тысячи детей, могут умереть из-за отсутствия жизненного важного лечения.

«Впервые за всю историю лечения ВИЧ/СПИДа в Украине сложилась угроза прерывания антиретровирусной терапии в связи с тем, что препараты не были во время поставлены Минздравом в региональные центры СПИДа», - сказал В.ЖОВТЯК.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Украины заверило, что непрерывная антиретровирусная терапия обеспечивается для всех больных ВИЧ-инфекцией пациентов, которые ее получают.

Справка УНИАН. Согласно официальной статистике, в Украине на учете находится около 167 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них 33 тысячи - больные СПИДом, ежедневно регистрируется 48 случаев выявления ВИЧ.

Вместе с тем, международные эксперты считают, что реальное количество с ВИЧ-положительных и больных СПИДом в нашей стране может составлять 360 тысяч человек (приблизительно 1,33% от количества взрослого населения страны).