Реформы в украинской медицине нельзя насаждать насильно

Реформы в украинской медицине нельзя насаждать сверху, насильно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге в Киеве.

«Здесь должен быть полный консенсус, понимание и со стороны местных властей, и со стороны центральной власти. Только тогда можно что-то реально делать и добиваться успеха», - сказала И.АКИМОВА.

Она также убеждена, что процесс реформирования системы здравоохранения в Украине должен проходить абсолютно прозрачно.

«Тема прозрачности является ключевой. Прозрачность означает легкость определения болевых точек организации дискуссий и принятия оптимальных решений. Когда нет прозрачности – есть узкая группа экспертов, которые что-то между собой решили, обычно и результат оказывается плохим. Прозрачность нужна и для того, чтобы СМИ могли доступно объяснить, какие задачи стоят, как они будут достигаться, как люди будут участвовать в проведении этих реформ», - отметила И.АКИМОВА.