23-24 января в Украине ухудшится погода
15:17, 21 января 2011Страна
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Налипание мокрого снега, гололедица
23-24 января в южной части, восточных и центральных областях ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, на юге Одесской области и в Крыму с дождем, местами сильные осадки, метели, налипание мокрого снега, гололед.
Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре со ссылкой на начальника УкрГМЦ МЧС Николая КУЛЬБИДУ.
На протяжении суток порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, 24 января в горах Крыма до 25 м/с.
На дорогах гололедица.
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