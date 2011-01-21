Сахар - не «белая смерть»

Исследования британских ученых развеяли устоявшийся миф о том, что сахар – «белая смерть» и только. В разумных пределах сахар полезен, и исключать его из пищи нельзя. Дело в том, что глюкоза активирует кровообращение в головном и спинном мозге и существенно уменьшает опасность поражения бляшками кровеносных сосудов. Главное – ограничивать потребление сахара 50–80 г в день. Причем в это количество входит и сахар, содержащийся в готовых продуктах.

Будьте бдительны: на этикетках сахар часто скрывается под названием мальтоза, кукурузный сироп, патока и др. А в чистом виде лучше заменить белый сахар коричневым – тростниковым сахаром.

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