Как изменится оплата труда работникам бюджетной сферы

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 19 января 2011 года №29-р одобрил концепцию усовершенствования оплаты труда работникам бюджетной сферы. Текст официального документа размещен на правительственном сайте.

Концепцию предусматривается реализовать в течение 5 лет. «Концепция реализовывается за счет средств государственного и местных бюджетов. Объемы финансирования уточняются ежегодно с учетом реальных возможностей государственного бюджета», - отмечается в документе.

Правительственная концепция предусматривает решение ряда проблем оплаты труда работников бюджетной сферы. В частности, на сегодня зарплата растет в результате введения дополнительных видов выплат, что приводит к разбалансированию ее структуры. Сверхтарифная часть заработной платы отдельных категорий работников значительно превышает ее тарифную часть, а должностные оклады не выполняют основную функцию оценки результатов труда. Кроме того, уровень заработной платы и междолжностные соотношения в оплате труда не обеспечивают надлежащей мотивации.

С целью решения данных проблем предусматривается ввести поэтапное повышение зарплаты работников отдельных отраслей бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки в таких отраслях, как образование, здравоохранение, культура и спорт; ввести определение на основе усовершенствованной единой тарифной сетки размеров должностных окладов работникам бюджетной сферы в зависимости от их квалификации, сложности выполняемых работ и условий труда и т.д.