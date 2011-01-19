Какие лекарства можна производить в Украине?

Кабинет министров Украины намерен предоставлять помощь отечественным производителям лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире «5-го канала».

«Я дал поручения, чтобы все, что можно производить у себя из лекарств, чтобы производили», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство готово предоставить льготные кредиты тем предприятиям, которые будут производить в Украине лекарства, а также закупать лицензии на производство лекарств в Украине.

В то же время премьер-министр отметил, что в течение 2-3 лет нужно провести импортозамещение в части производства собственных лекарств.