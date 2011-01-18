На Крещение в Украине сильных морозов не будет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 19 января в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в Львовской, Волынской и Ривненской областях небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром туман. На дорогах Левобережья гололедица. Ветер в западной части страны юго-западный, на остальной территории юго-восточный, 3-8 м/с. Температура на Правобережье и в Крыму ночью и днем - от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму и на юге Одесской области - 3-8° тепла, ночью в Карпатах - 2-7° мороза); в восточных областях ночью - 7-12° мороза, в Луганской области - 14-19°, днем - 4-9° мороза; на остальной территории ночью - 3-8° мороза, днем - 0-5° мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем - от 1° мороза до 4° тепла.

В г. Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью – около 0°, днем - 2-4° тепла.