Кабмин создал госконцерн «Укрветсанзавод»

Кабинет министров Украины создал государственный концерн «Укрветсанзавод».

Соответствующее постановление № 13 от 12 января 2011 года опубликовано на сайте правительства.

В концерн вошли государственные предприятия: «Тульчинский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Калиновский государственный завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Ковельский государственный завод кормовых добавок «Ветсанзавод», Константиновский государственный ветсанзавод, Мариупольский ветсанзавод, Токмацкий государственный ветеринарно-санитарный завод, Коломыйский государственный ветеринарно-санитарный завод «Ветсанзавод», Сквирский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанутильзавод», Кировоградский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Жовковский завод по производству мясо-костной муки, Новосанжарский ветеринарно-санитарный завод, Хорольский ветеринарно-санитарный завод, Костопольский ветсанзавод, Лебединский государственный ветсанзавод, Роменский ветеринарно-санитарный завод, Тернопольский государственный завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Купянский ветеринарно-санитарный завод «Ветсанзавод», Лозовское государственное предприятие кормовых добавок, Новотроицкий завод по производству мясо-костной муки, Хмельницкий государственный завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Шепетовский ветсанзавод, Тальновский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод» и Нижинский ветсанзавод по производству мясо-костной муки.

Также постановлением утвержден устав концерна.

Согласно документу, концерн создан с целью координации деятельности участников по обеспечению экологического, ветеринарно-санитарного благополучия в Украине путем утилизации и переработки отходов животного происхождения, некачественных пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также для повышения качества и увеличения объемов реализации продукции, полученной в результате утилизации и переработки отходов животного происхождения (мука мясная, костная, мясо-костная, кровяная, рыбная, перьевая, жир и тому подобное).