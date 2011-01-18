В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Министерстве здравоохранения Украины констатируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил заместитель директора Департамента организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Антон Парусов.

Он отметил, что показатели заболеваемости на второй неделе 2011 года были на 30,1% выше, чем аналогичные показатели первой недели. "К сожалению, после затишья зимних каникул заболеваемость опять начала расти. На занятия вернулись школьники, студенты, и возбудитель опять начал активно циркулировать в коллективах", - отметил Парусов.

Также, по его словам, эпидемическому процессу способствует погода, установившаяся в Украине. В то же время, Парусов подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью остается контролируемой, и практически во всех областях Украины эпидемические пороги не превышены, кроме Днепропетровской области, где превышение составляет 1%.

Также он сообщил, что новых летальных случаев за прошлую неделю не зарегистрировано, за весь эпидсезон от осложнений после гриппа скончались 8 человек. В целом, по данным Парусова, с начала эпидсезона в Украине заболело 5,5% населения. "Это в 1,6 раза меньше, чем в 2009 году", - подчеркнул он.

Он также отметил, что существенного роста обращений за медицинской помощью сейчас не регистрируется. По данным Парусова, в Украине уже вакцинировано от гриппа около 600 тысяч человек. Кроме того, он сообщил, что на сегодня до+минирует грипп группы В, но регистрируются и другие группы. В частности, Парусов сказал, что грипп АН1N1 в Украине регистрируется постоянно, но его доля незначительна - менее 3%.

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