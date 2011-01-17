Украина поборется с домашним насилием

17-22 января делегация Украины в составе представителей Министерства юстиции будет находиться в Страсбурге (Франция) с целью участия в 9-ом заседании Специального комитета Совета Европы по вопросам предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, наше государство принимает участие в заседании по официальному приглашению Директората по правам человека и правовым вопросам Генерального секретариата Совета Европы. Мероприятие будет посвящено разработке европейской Конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Министр отметил, что приглашение страны к участию в разработке этого общеевропейского акта подтверждает признание стремлений государства к утверждению высоких стандартов в области прав человека.

На сегодня, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, осуществляется поиск путей борьбы на межгосударственном уровне с насилием в отношении женщин и домашним насилием, поскольку преодоление этого явления стало серьезной проблемой для европейских государств. Проблема является актуальной и для Украины, которая также стоит перед необходимостью ее решения.

Наиболее эффективным инструментом для этого является разработка Конвенции Совета Европы, которая бы позволила комплексно урегулировать различные аспекты деятельности государств в соответствующей сфере, в первую очередь, усовершенствовать их национальное законодательство.

Необходимость как можно скорее начать работу в этом направлении неоднократно подчеркивала ПАСЕ в своих резолюциях и рекомендациях. Необходимость принятия действенных мер с целью борьбы с домашним насилием определена одной из приоритетных задач в соответствии с Декларацией и Планом действий, принятых в Варшаве на третьем саммите глав государств и глав правительств Совета Европы, который проходил в мае 2006 года.

Во время 9-го заседания Специального комитета Совета Европы планируется, в частности, подготовка Пояснительного доклада к проекту Конвенции - заключительному этапу подготовки этого общеевропейского акта. Пояснительный доклад будет разъяснять и раскрывать положения Конвенции, что, в свою очередь, будет способствовать наиболее скорой и широкой ее имплементации.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, участие Украины позволит обеспечить учет позиции Украины при обсуждении и подготовке документа.

Кроме того, сообщил министр, в ходе заседания, во время общения с экспертами из других европейских государств, Украина планирует оценить масштабность такого явления, как домашнее насилие в иностранных государствах и развитие в различных правовых системах механизмов противодействия этому опасному явлению. Европейский опыт будет учтен при разработке проектов актов законодательства Украины в соответствующей сфере.