Перекрыт канал поставок наркосырья из Киева в Донецкий регион

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области разоблачили организованную преступную группу, участники которой наладили канал поставок и продажи наркотических средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Так, четверо ранее судимых выходцев из Енакиево переправляли концентрат ацетилированного опия из Киева на территорию Донецкой области, где после расфасовки сбывали его наркозависимым лицам.

С целью документирования преступной деятельности наркодилеров УБОПовцы провели 7 оперативных закупок, в результате которых было приобретено упомянутое наркотическое вещество на 10 тыс. грн.

По данному факту следственный отдел УБОП возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту проживания участников ОПГ выявлены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: два пистолета с патронами, граната ф-1, более 3 килограммов измельченного вещества растительного происхождения, автомобиль и меченые деньги, которые правоохранители использовали при оперативных закупках.

В настоящее время четверо членов преступной группы задержаны. Проводятся дальнейшие проверки с целью установления размаха деятельности ОПГ и всех причастных к разоблаченному наркоканалу.