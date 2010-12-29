ГПУ возбудила дело против директора „Укрмедпоставки” Петренко

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора государственного предприятия „Укрмедпоставка” Николая ПЕТРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, дело возбуждено 28 декабря в рамках расследования по уголовному делу по факту нарушения действующего законодательства служебными лицами Кабинета министров в 2009 году во время закупки 1 тыс. грузопассажирских автомобилей Оpel Combo под видом автомобилей скорой медицинской помощи.

Дело в отношении директора ГП „Укрмедпоставка” Н.ПЕТРЕНКО возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах на сумму около 0,5 млн. гривень.

28 декабря Н.ПЕТРЕНКО задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, информировали в ГПУ.

Досудебное следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупки 1 тыс. автомобилей в кредит под государственные гарантии, предоставленные Кабинетом министров Юлии ТИМОШЕНКО.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил, что, по данным проведенных экспертиз, автомобили были приобретены по цене, завышенной на 50 млн. грн.

При этом они не подходят для использования в качестве автомобиля “скорой помощи”, заявил В.ПШОНКА.