В Украине усилят требования к детскому питанию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О детском питании», касающийся усиления требований к производству и обращению продуктов детского питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон был принят парламентом 2 декабря. Данным законом требования относительно беспечности и качества продуктов детского питания распространено на воду питьевую бутилированную, предназначенную для приготовления детских смесей и питья.

Установлен запрет на осуществление любого вида деятельности, который может привести к ухудшению состояния окружающей среды в специальной сырьевой зоне, где выращивается сырье для детского питания.

Кроме того, уточнено положение о невозможности использования в производстве продуктов детского питания сырья, полученного из генетически модифицированных организмов и содержащего генетически модифицированные организмы.

Также конкретизированы требования о запрете сырья, не отвечающего государственным санитарным стандартам.

Запрещено использование в производстве продуктов детского питания ароматизаторов (кроме натуральных фруктовых экстрактов и ванильного экстракта, этилванилина и ванилина), красителей (кроме натуральных растительного происхождения), искусственных подсластителей (кроме продуктов, производящихся для детей, больных сахарными диабет), консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата, смесей, специй и пряностей, в состав которых входят неразрешенные к использованию в детском питании или запрещенные пищевые добавки, триглицерида стеариновой кислоты, пальмового стеарина, продуктов гидрогенизации масел (маргарина, спрэда, хлопкового масла, масла из кунжута).

Также установлен запрет на использование в производстве продуктов прикорма мяса или рыбы, в том числе мяса убойных животных, птицы или рыбы, подверженных повторному замораживанию.

Кроме того, законом снят запрет за применение в продуктах детского питания крахмала и муки пшеничной.