В 2011 году сократят количество медиков

Штатные расписания в аппаратах сельских и поселковых советов Ривненской области будут приведены в соответствие с численностью населения данных территорий, а количество медицинских работников будет сокращено в среднем на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на расширенном совещании по вопросам формирования бюджета области на 2011-й год председатель областного совета Юрий КИЧАТЫЙ.

«Это неправильно, когда один сельсовет, в котором работает сельский председатель, бухгалтер и делопроизводитель, обслуживает 7 тысяч жителей, а другой – с таким же штатом, решает вопрос 700 людей», - объяснил свое мнение Ю.КИЧАТЫЙ.

Он призвал руководителей районов поставить задачу председателям сельских и поселковых советов относительно пересмотра штатных расписаний и оптимизации расходов. Это требование также объясняется и тем, что объем финансирования деятельности органов местного самоуправления на 2011 году в области заметно уменьшится.

Также участники совещания решили, что штатные расписания в большинстве медицинских учреждений области слишком «раздуты». К такому выводу они пришли по результатам аудита сети учреждений здравоохранения, который был проведен в этом году по инициативе областного совета. На основе экспертных выводов уже вскоре количество штатных единиц в медицинской сфере будет сокращено приблизительно на 10% - так же, как и количество койко-мест в лечебных учреждениях.

Над решением этих задач в настоящее время работают специалисты Управления здравоохранения облгосадминистрации. По словам начальника управления Виталия БОЙКО, таким образом удастся сэкономить до 9 млн. грн. Эти средства планируют направить на другие важные расходы – питания, обеспечение медикаментами и надбавки к заработным платам медицинских работников, которые раньше не было возможности финансировать.

Руководители области не скрывают, что в медицинской сфере не обойтись без непопулярных решений, в частности, сокращение почти тысячи медиков пенсионного возраста, которые сейчас и работают, и получают пенсию.