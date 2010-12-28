В 2011 году бесплатные больницы закроют

В Донецке стоматологии государственных медучреждений планируют перевести на хозрасчет. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель городского головы Донецка Валентин Лактионов, передает «Донецк. Комментарии».

В 2011 году, по словам чиновника, в областном центре планируется оптимизировать сферу здравоохранения. «Сегодня в городе действует несколько десятков частных стоматологических поликлиник. А мы финансируем стоматполиклиники на то количество людей, которое их посещало раньше. Нужно оптимизировать сеть, и наши больницы должны получить хозрасчетные подразделения, которые создадут конкуренцию частным больницам», — рассказал Лактионов.

Он также сообщил, что в районах Донецка будут создаваться медицинские округа: больницы с дублирующими функциями будут закрываться, и переноситься в места компактного проживания горожан, ранее вынужденных долго добираться до ближайших медучреждений.

novosti.dn.ua