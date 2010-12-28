Завтра в Украине сохранится морозная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 29 декабря облачно. В восточных областях, Приазовье и Крыму дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем 0-5° мороза, местами до 2° тепла, на юге Крыма на протяжении суток 1-6° тепла. На остальной территории без существенных осадков, лишь в западных и северных областях небольшой снег, температура ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза, в Карпатах ночью 12-17°, днем 10-15° мороза. На дорогах Украины, кроме юга и востока, гололед. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с.

В Киевской области завтра облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза.

В столице также облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.