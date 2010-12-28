Первая волна гриппа в Украине прошла – Минздрав

Первая волна гриппа в Украине прошла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения сообщил главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.

По его словам, эпидемическая ситуация относительно гриппа и ОРВИ на сегодняшний день стабилизировалась. “В 16 областях незначительно превышен эпидемический порог. С начала эпидсезона госпитализированы 61 тысяча человек, что втрое меньше аналогичного периода в прошлом году. В Украине в этом сезоне заболели 2 миллиона людей, что намного меньше, чем в прошлые годы. От осложнений гриппа в этом году погибли 5 человек против 577 за такой же период в прошлом году", – отметил С.РЫЖЕНКО, отметив, что, по данным ВОЗ, в большинстве стран Европейского региона активность гриппа остается на низком уровне.

В то же время главный государственный санитарный врач подчеркнул, что органы Государственной санитарной службы принимают “самые жесткие административные меры относительно руководителей детских заведений, в которых не соблюдают оптимальные условия”, добавив, что по инициативе службы, сегодня уже уволены четыре таких руководителя.