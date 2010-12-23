Как будут использовать средства Фонда защиты инвалидов

Правительство намерено усовершенствовать направления использования средств Фонда социальной защиты инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, правительство на заседании 22 декабря 2010 года приняло постановление № 1171 „О внесении изменений в Порядок использования суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест по трудоустройству инвалидов, поступивших в государственный бюджет, и признании утратившими действие некоторых постановлений Кабинета министров Украины”.

Постановлением предусматривается усовершенствовать направления использования средств Фонда социальной защиты инвалидов. В частности устанавливается исчерпывающий перечень реабилитационных учреждений для инвалидов и детей-инвалидов, которые будут финансироваться за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов (всеукраинские, государственные, межрегиональные центры профессиональной реабилитации инвалидов и государственные центры социальной реабилитации детей-инвалидов).