В Украине уже нельзя купить наркотики через Интернет?

На сегодняшний день в Украине удалось прекратить широкое распространение наркотиков через Интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Геннадий ВАСИЛЬЕВ сегодня на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что 1 июля состоялось совещание под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, на котором был рассмотрен вопрос усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Г.ВАСИЛЬЕВ отметил, что после мер, принятых по инициативе Администрации Президента, удалось прекратить широкое распространение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через Интернет. Задокументировано 60 эпизодов сбыта наркосредств через Интернет, возбуждено 47 уголовных дел, к ответственности привлечено 72 человека.

“В то же время, как свидетельствует изучение соответствующих Интернет-форумов, центр распространения наркотиков сместился на территории развлекательных молодежных ночных клубов. Поэтому сегодня задача перед правоохранительными органами – переориентироваться на выявление и пресечение правонарушений именно в этой среде”, – подчеркнул заместитель главы АП.

Г.ВАСИЛЬЕВ обнародовал данные, которые, по его убеждению, свидетельствуют об усилении контроля и результативности мер в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в этом году. Он, в частности, сообщил, что согласно материалам оперативно-розыскной деятельности, в этом году изъято из незаконного оборота 2,3 кг героина, тогда как в 2009 году – 1,5 кг; кокаина – почти 2 тыс. кг, за прошлый год – около 6 кг; психотропных веществ в этом году изъято 64 кг, в прошлом году – 21 кг; гашиша – около 800 кг, в прошлом году – 4 кг, маковой соломки – 454 кг, в прошлом году – 148 кг; прекурсоров – 405 кг, в прошлом году – 85 кг

“То есть, в этом году работали более активно. Состояние дел по этому вопросу постоянно находится на контроле Администрации Президента и лично главы государства”, – заявил Г.ВАСИЛЬЕВ.