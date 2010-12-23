Украина в пятерке стран-производителей детской порнографии

Украина вошла в пятерку стран-производителей детской порнографии и в десятку лидеров по ее распространению.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» Екатерина АЛАНДАРЕНКО, презентуя результаты проведения мониторинга и подготовки Общественного отчета относительно выполнения Украиной положений Конвенции ООН о правах ребенка.

По ее словам, этому способствует отсутствие действенной законодательной базы и недостаточное привлечение к борьбе интернет-сообщества.

В мониторинге приводятся данные, что в 2008 году почти 80% детской порнографии было изготовлено в России, Беларуси, Украине и Молдове. В частности, по данным МВД, из 250 миллионов образцов конфискованной с 1990 года детской порнографии 12 миллионов сняты в Украине. По оценкам МВД, на постоянной основе в эту деятельность вовлечены 12-15 тысяч украинских детей, преимущественно, беспризорных и детей из неблагополучных семей. По данным фонда Internet Watch Foundation (IWF), 62% интернет-сайтов, которые распространяют детскую порнографию, размещены в США, 28% - в России и 2% - в Украине (седьмое место в мире).

Е.АЛАНДАРЕНКО также напомнила, что в феврале 2010 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал результаты исследования «Комплексная оценка масштабов продажи детей, детской проституции и порнографии в Украине». Исследование, проведенное Центром социальных экспертиз Института социологии НАН Украины, выявило, что из опрошенных детей в возрасте 14-18 лет 11% показывали свое голое тело; 7,8% - занимались сексом за определенную плату; 3,2% - соглашались сфотографироваться или сняться в фильме в обнаженном виде.