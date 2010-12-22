Азаров недоволен работой аппарата Минздрава

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ недоволен работой аппарата Министерства здравоохранения из-за задержек с обеспечением больных лекарствами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время представления трудовому коллективу Минздрава нового министра Ильи ЕМЦА.

«Мне многое не нравится в работе аппарата Министерства здравоохранения. Я уже новому министру сказал, скажу и вам. Я не понимаю причин, из-за которых у нас постоянно идут задержки с обеспечением больных лекарствами, которые им необходимы. Не нужно мне ссылаться на тендеры, на сложности. Здесь нужно иметь волю, решительность, и любые препятствия устранять», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также призвал И.ЕМЦА активизировать работу по ликвидации коррупции в медицинской отрасли.